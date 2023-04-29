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football
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New Virginia Tech football offer: Dallas Brannon
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Charlotte (N.C.) Independence 2026 tight end Dallas Brannon. Here's a quick look at him.
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Brannon played primarily for the junior varsity team at Charlotte-area powerhouse Independence High, but he's already shown enough to be a coveted target. With the ability to play tight end and safety at the high school level, he perhaps projects long-term to more of a linebacker position, and that's the Hokies' initial preference for him. Getting him to town will be an important priority - and it would behoove the Hokies to try to get a major foothold before the likes of Georgia (where dad Robert was a tight end) get seriously involved.
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