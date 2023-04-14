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football
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New Virginia Tech football offer: Da'Mare Williams
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Sylva (N.C.) Smoky Mountain 2024 athlete/DB Da'Mare Williams. Here's a quick look at him.
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Williams visited Blacksburg last weekend and struck up a bond with area recruiter Shawn Quinn... and within a week he'd landed an offer from the Orange and Maroon. VT is the first Power-5 program on the list for Williams - and the only one he's even visited to date. Building that relationship before the field gets crowded will always be important, and the Hokies are doing the right things in that regard. If VT continues to prioritize Williams, there should be an extremely strong chance to land him.
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