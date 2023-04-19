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New Virginia Tech football offer: Corey Costner

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech has offered Baltimore Perry Hall 2025 athlete Corey Costner. Here's a quick look at him.

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Costner is relatively unheralded, but he's picked up a few major offers this Spring. He visited Blacksburg just over a week ago (and he also saw UVa this Spring). Virginia Tech sees him as a wide receiver - though he's a multi-position athlete at this time - and selling him on a vision of a more productive passing game and then following through on that in the Fall will be important. VT's ties to the extended DMV region will be a boost here, with Maryland alum Tyler Bowen and former Maryland assistant Elijah Brooks spearheading the pursuit.

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