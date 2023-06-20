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New Virginia Tech football offer: Caleb Kearney
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Charlotte (N.C.) Palisades 2027 wide receiver Caleb Kearney. Here's a quick look at him.
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Other offerd
Virginia Tech is his first
The latest
Kearney was offered after a visit to participate in the Hokies' 7-on-7 camp over the weekend along with his Palisades High team. Or more accurately, his future team, given that Kearney is just going to be a freshman this Fall. The Hokies are certainly ahead of the curve, having hosted him and being the first to offer. With ace recruiter Fontel Mines on his trail, there's no question that VT has the juice to stay in the mix. However, there's a long way to go before Signing Day 2027, and there will almost certainly be many more suitors entering the mix along the way.
Game breakdown and film
Kearney does not have any publicly-available film to evaluate.
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