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football
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New Virginia Tech football offer: Braxton Winston
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Charlotte Providence Day 2025 cornerback Braxton Winston. Here's a quick look at him.
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Virginia Tech has historically one pretty well in the Charlotte area (particularly in the past decade or so), and getting a major foothold at one of the region's most-productive high schools when it comes to Power-5 talent is a next step. Winston has been fairly limited on the recruiting trail so far, but has a handful of major offers. Gettin him to campus this Summer - likely as a member of a group from the Charlotte area (and even specifically from Providence Day) would be a nice first step toward having some staying power in his recruitment.
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