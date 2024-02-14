Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Nathaniel Wright gets visit from Hokies

Tyler Bannerman • HokieHaven
Recruiting Writer
@realtbannerman

Back in January when the staff went to visit some prospects, one of the players they went to see was 2025 three-star offensive tackle Nathaniel Wright. He plays for Woodbridge (Va.) Forest Park High School and is one of the top offensive linemen in Virginia.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement