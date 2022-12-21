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Mose Phillips is a Hokie!

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech picked up a Signing Day commitment! Nashville (Tenn.) Cane Ridge safety Mose Phillips became the final member of the 2023 class.

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A 6-1, 185-pounder, Phillips is a three-star ranked the No. 33 senior in the Volunteer State. He became the 25th member of the class, which sits No. 34 nationally.

• See the Virginia Tech recruiting class and Rivals.com Team Recruiting Rankings with Philliips in the fold.
• What will he bring on the field? Find out with a look at Phillips's senior highlight reel.
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