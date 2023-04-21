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football
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Moritz Schmoraner will pick between two
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech will have a familiar foe in the end stages of Moritz Schmoraner's recruitment. The 2024 offensive lineman will pick between the Hokies and Wake Forest.
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