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Mike Young reflects on Sunday's matchup

Connor Mardian • HokieHaven
Hokie Haven Staff
@connormardian10
VT SMA' 24 Football and Men's Basketball writer

BLACKSBURG - Following the Hokies' 75-68 win over the Lousiville Cardinals, head coach Mike Young took to the media.

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Young photo from file (Tim Sullivan - HokieHaven.com)
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