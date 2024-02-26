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Micah Matthews official

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech will host one of the fastest-rising players in the Commonwealth for an official visit. Micah Matthews will make his way to Blacksburg the weekend of June 7.

The 6-2, 200-pound wide receiver from Bridgewater (Va.) Turner Ashby has become a hot target for school around the region.

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Matthews is a former South Carolina commit on the baseball diamond, but soon after the Hokies became his first football offer, he re-opened his process to consider options in both sports.

He has also set up one other official visit at this point.

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