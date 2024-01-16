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Micah Matthews emerging as a major target

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Micah Matthews is a potentially elite, 6-foot-3, 205-pound wide receiver out of Bridgewater (Va.) Turner Ashby that has earned offers from North Carolina, East Carolina, Jacksonville State, Liberty, Kentucky, West Virginia, and most importantly to Hokie Haven readers, Virginia Tech.

Any school recruiting the athlete to campus must know that his services come with one major caveat.

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