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Marcellus Barnes is a Hokie!
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
The Hokies' hot recruiting weekend continues with a pledge from a top defensive back. Marcellus Barnes has committed.
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The 6-1, 170-pound cornerback is a three-star rated as a 5.7 prospect in the Rivals rankings. He made 33 total tackles and one pick as a junior helping lead McCallie to a 10-3 record and a trip to the Division II Class 3A state semifinals.
With his pledge - the 11th of Virginia Tech's 2024 class - the Hokies climb from No 29 to No. 21 in the Rivals.com Team Recruiting Rankings.
• See the Virginia Tech recruiting class and Rivals.com team recruiting rankings with Barnes in the fold.
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Stay tunes for much more to come on Barnes's commitment.
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