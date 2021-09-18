 HokieHaven - Manchester Rolls Past Powhatan 38-6
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Manchester Rolls Past Powhatan 38-6

Powhatan and Manchester team captains meet at midfield for the coin toss (9/17/21)
Powhatan and Manchester team captains meet at midfield for the coin toss (9/17/21) (Byron Jones)
Byron Jones • VirginiaPreps
Staff Writer
@byronsjones

Manchester improved to 2-1 after downing Powhatan 38-6 in Dominion District action Friday night.

HOW IT HAPPEND

RJ Brown forced an Indians fumble late in the first quarter and the Lancers capitalized a few plays later when Eric Smith found Ty'ee Stephens on a 27-yard reverse pass (PAT Davis).

After forcing another Powhatan punt, Manchester added three points to the board when Jon Davis hit a 25 yard field goal to put them up 10-0 with 6:22 remaining in the half.

Manchester pinned Powhatan down on their own 2-yard line and Eric Smith recovered a Mitchell Johnson fumble in the end zone (PAT Davis) to give the Lancers a 17-0 lead.

Johnson would make up for his mistake on the Indians ensuing drive when he ripped off a 51-yard run to put his team in the red zone. However, the Indians would turn it over on downs.



Coming out of halftime, it was all Manchester. Cody Shelton connected with Ramon Brown on a 48 yard touchdown pass (PAT Davis) to give the Lancers a 24-0 lead. Brown would score again on their next drive when he crashed into the end zone from 5-yards out.

Powhatan finally got on the board when Mitchell Johnson raced 40-yards to the house (PAT Blocked) with 5:16 left in the third quarter.

Following Johnson's touchdown, Lancer tailback Ben Kelly put the game on ice when he rushed for a 20-yard score with 1:59 remaining in the third.

TOP PERFORMERS

MANCHESTER

Cody Shelton - 11/19 210 yards TD INT

Ramon Brown - 18 carries 107 yards TD; 1 reception 48 yards TD

Eric Smith - 2 receptions 53 yards; Passing 1/1 27 yards TD; Defensive TD

Ben Kelly - 5 carries 64 yards TD

Cam Sturdifen - 5 receptions 79 yards

Bryson Sink - 7 total tackles


POWHATAN

Mitchell Johnson - 18 carries 173 yards TD


UP NEXT:

#3 Manchester (2-1) returns to action next week at home against James River (3-1). #10 Powhatan (2-1) will look to get back in the win column next week when they host George Wythe (1-2).

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