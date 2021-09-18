Manchester Rolls Past Powhatan 38-6

Manchester improved to 2-1 after downing Powhatan 38-6 in Dominion District action Friday night.
HOW IT HAPPEND
RJ Brown forced an Indians fumble late in the first quarter and the Lancers capitalized a few plays later when Eric Smith found Ty'ee Stephens on a 27-yard reverse pass (PAT Davis).
After forcing another Powhatan punt, Manchester added three points to the board when Jon Davis hit a 25 yard field goal to put them up 10-0 with 6:22 remaining in the half.
Manchester pinned Powhatan down on their own 2-yard line and Eric Smith recovered a Mitchell Johnson fumble in the end zone (PAT Davis) to give the Lancers a 17-0 lead.
Johnson would make up for his mistake on the Indians ensuing drive when he ripped off a 51-yard run to put his team in the red zone. However, the Indians would turn it over on downs.
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Coming out of halftime, it was all Manchester. Cody Shelton connected with Ramon Brown on a 48 yard touchdown pass (PAT Davis) to give the Lancers a 24-0 lead. Brown would score again on their next drive when he crashed into the end zone from 5-yards out.
Powhatan finally got on the board when Mitchell Johnson raced 40-yards to the house (PAT Blocked) with 5:16 left in the third quarter.
Following Johnson's touchdown, Lancer tailback Ben Kelly put the game on ice when he rushed for a 20-yard score with 1:59 remaining in the third.
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TOP PERFORMERS
MANCHESTER
Cody Shelton - 11/19 210 yards TD INT
Ramon Brown - 18 carries 107 yards TD; 1 reception 48 yards TD
Eric Smith - 2 receptions 53 yards; Passing 1/1 27 yards TD; Defensive TD
Ben Kelly - 5 carries 64 yards TD
Cam Sturdifen - 5 receptions 79 yards
Bryson Sink - 7 total tackles
POWHATAN
Mitchell Johnson - 18 carries 173 yards TD
UP NEXT:
#3 Manchester (2-1) returns to action next week at home against James River (3-1). #10 Powhatan (2-1) will look to get back in the win column next week when they host George Wythe (1-2).