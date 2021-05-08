 HokieHaven - Malcolm Jones sets his VT visit
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2021-05-08 10:03:19 -0500') }} football Edit

Malcolm Jones sets his VT visit

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech's busy June continues to get even more loaded. Malcolm Jones will take part in the June 18 visit weekend (the third of four weekend dates in the month).

The unranked safety from Leesburg (Ga.) Lee County is the second visitor from Georgia scheduled for that weekend, joining Ellenwood Cedar Grove defensive lineman Malachi Madison.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community.

Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQWd0 Zz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FndGc8L2E+ IEJpZyBTL28gdG8gVmlyZ2luaWEgdGVjaCBhbGxvd2luZyBtZSB0byBjb21l IG9uIGEgb2ZmaWNpYWwgdmlzaXQgaW4gSnVuZSDwn5mP8J+PvfCflKU8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoU2hpYmVzdFZUP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFNoaWJlc3RWVDwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ib2tpZXNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5ASG9raWVzRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Kbmhw Q2tXeGhxIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSm5ocENrV3hocTwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBNYWxjb2xtIEpvbmVzIChAbWFwcF8zMDIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vbWFwcF8zMDIvc3RhdHVzLzEzOTA3NTAyNDI5NDE5 Mzk3MTg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDcsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxNjkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3ZpcmdpbmlhdGVjaC5yaXZh bHMuY29tL25ld3MvbWFsY29sbS1qb25lcy1zZXRzLWhpcy12dC12aXNpdCIK ICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNy ZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1l bnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAg ICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBz byB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9 ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBh cmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3Njcmlw dD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNh cmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0El MkYlMkZ2aXJnaW5pYXRlY2gucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZtYWxjb2xt LWpvbmVzLXNldHMtaGlzLXZ0LXZpc2l0JmM1PTIwMjI3MzMxNjkmY3Y9Mi4w JmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21T Y29yZSBUYWcgLS0+CgoK