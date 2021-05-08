HokieHaven - Malcolm Jones sets his VT visit

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football
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Malcolm Jones sets his VT visit
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech's busy June continues to get even more loaded. Malcolm Jones will take part in the June 18 visit weekend (the third of four weekend dates in the month).
The unranked safety from Leesburg (Ga.) Lee County is the second visitor from Georgia scheduled for that weekend, joining Ellenwood Cedar Grove defensive lineman Malachi Madison.
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