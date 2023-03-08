News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-03-08 08:50:00 -0600') }} football Edit

Makai Byerson breaks down favorites

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

A month ago, Midlothian (Va.) Manchester defensive end Makai Byerson named his top eight. The Hokies made the cut for the 2024 prospect.

VT was joined by Boston College, Kentucky, Pittsburgh, Rutgers, Tennessee, Virginia, and West Virginia on the trimmed list of finalists for the three-star and No. 16 rising senior in the Commonwealth. The 6-5, 220-pounder eliminated options like Duke, Maryland, and a host of mid-majors that have already offered - while leaving the door open for new programs to get in the mix if they issue him a scholarship offer.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}