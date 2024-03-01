Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Linebacker Noah Chambers sets his VT official

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech's offseason slate of official visitors is filling out, and one under-the-radar player has his date set.

Hyattsville (Md.) DeMathan linebacker Noah Chambers will make his way to campus in late June.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!

The June 21 weekend projects to be one of the biggest of the Summer for the Hokies, with a number of top targets (and quarterback commit Kelden Ryan) already planning to be on campus.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement