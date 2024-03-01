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Linebacker Noah Chambers sets his VT official
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech's offseason slate of official visitors is filling out, and one under-the-radar player has his date set.
Hyattsville (Md.) DeMathan linebacker Noah Chambers will make his way to campus in late June.
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The June 21 weekend projects to be one of the biggest of the Summer for the Hokies, with a number of top targets (and quarterback commit Kelden Ryan) already planning to be on campus.
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