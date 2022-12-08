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LB Kaveion Keys decommits from UNC, discusses next steps

Kaveion Keys
Kaveion Keys
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

North Carolina had been working hard to hold onto linebacker Kaveion Keys but the Richmond (Va.) Varina star announced his decommitment on Thursday. He originally committed to North Carolina at the end of August but was open with the Tar Heels coaches about entertaining other suitors.

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