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Keylen Adams down to five, will commit July 13

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Recruitment is winding down for Virginia Beach (Va.) Green Run 2024 wide receiver Keylen Adams. One of the Commonwealth's top prospects is down to five finalists in advance of a July 13 commitment date.

Virginia Tech has made the cut as the four-star approaches the end.

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