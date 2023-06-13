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Kahlil Stewart talks Hokies

Tyler Bannerman • HokieHaven
Recruiting Writer
@realtbannerman

One of the top linemen in Pennsylvania, three-star offensive tackle Kahlil Stewart, is gaining some early interest from the Hokies. The 6-4, 317-pounder from Philadelphia Roman Catholic is a three-star prospect who picked up his VT offer last month.

The Orange and Maroon are not alone on the offer list.

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