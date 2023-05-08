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football
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Javier Etheridge includes Virginia Tech in his top six
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has a number of top options at the wide receiver position in the Class of 2024. They're still alive for a target.
Cincinnati Mount Healthy unranked slot-style pass-catcher (who is also a potential cornerback at the next level) Javier Etheridge is down to six schools with the Hokies in the hunt.
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