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football
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Javarius Green has his final seven
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech is still looking to land its first wideout in the 2024 class - with a number of top options on the board. One of those top prospects, Shelby (N.C.) Crest three-star Javarius Green, is down to a final seven.
Virginia Tech makes the cut as Green trims his list in advance of a decision.
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