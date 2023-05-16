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Javarius Green has his final seven

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech is still looking to land its first wideout in the 2024 class - with a number of top options on the board. One of those top prospects, Shelby (N.C.) Crest three-star Javarius Green, is down to a final seven.

Virginia Tech makes the cut as Green trims his list in advance of a decision.

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