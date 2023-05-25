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Jaden Smith's final seven includes Virginia Tech

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

As the Hokies look to build their 2024 class at the linebacker position, they're still in the hunt as Jaden Smith trims his list.

It should come as no surprise - Smith has already scheduled an official visit to Blacksburg - but is still a necessary step for VT to remain alive as the 6-4, 190-pounder is down from 24 options to seven.


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