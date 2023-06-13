News More News
premium-icon
ago football Edit

In-state lineman Mason Wade ready to return to Virginia Tech

Tyler Bannerman • HokieHaven
Recruiting Writer
@realtbannerman

One of the Hokies' top remaining 2024 targets on the offensive line is Mason Wade. A three-star prospect out of Purcellville (Va.) Loudoun Valley, Wade is ranked the No. 10 rising senior in the Commonwealth, and he is the No. 37 offensive tackle prospect nationally.

His recruitment is continuing to scale up, with two dozen programs entering the mix before he recently trimmed to a more manageable top five.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}