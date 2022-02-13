 HokieHaven - In photos: Virginia Tech 71, Syracuse 59
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In photos: Virginia Tech 71, Syracuse 59

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech notched a fifth ACC win in a row. See photos from the action here.


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