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{{ timeAgo('2022-11-13 10:45:36 -0600') }} football Edit

In photos: Virginia Tech 7, Duke 24

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

See photos from the action as the Orange and Maroon fell on the road in Durham.


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