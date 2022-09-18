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In photos: Virginia Tech 27, Wofford 7

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech got the job done against an overmatched FCS team. See photos from the action here.

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