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In photos: Hokies fall to GT

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Once again, Virginia Tech faced a minnow of the ACC in a crucial game. Once again, the Hokies came up well short.

See photos from the action here.

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