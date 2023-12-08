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Hokies take in what the Military Bowl means as futures lie in the air

Connor Mardian • HokieHaven
Hokie Haven Staff
@connormardian10
VT SMA' 24 Football and Men's Basketball writer

As the Hokies bowl season continues to slowly creep up, players Dorian Strong, Benji Gosnell, Norell Pollard, and Bhayshul Tuten took to the media following Thursday evening's practice.

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