News More News
{{ timeAgo('2023-02-17 16:04:18 -0600') }} football Edit

Hokies release official spring roster

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies' spring roster is here:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}