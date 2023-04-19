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Hokies on the table for Tulsa transfer Jaden Muskrat

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech's desire to fill out the 2023 offensive line depth chart using the NCAA Transfer Portal continues. The Orange and Maroon have an opportunity on the table for Tulsa's Jaden Muskrat, a rising junior.

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