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Hokies No. 69 in ESPN's offseason SP+ rankings

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies struggled in the first year of the Brent Pry era, and the rebuild may take some time, if ESPN's SP+ projections are to be believed.

VT comes in No. 38 in weighted returning talent, and put together with last year's numbers and the incoming talent, the Orange and Maroon are projected just No. 69 at this stage.

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