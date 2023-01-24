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{{ timeAgo('2023-01-24 15:00:00 -0600') }} basketball Edit

Hokies 'made one more play' in win over Duke

Connor Mardian
Hokie Haven staff

Following a tense night at Cassell Coliseum, head coaches John Scheyer and Mike Young tookto the podium to discuss the events that unfolded following the Hokies 78-75 win over Duke.

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