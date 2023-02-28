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football
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Hokies in the top 12 for in-state Ath Joshua Clarke
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Is he a cornerback or receiver? It might not matter to most of the programs recruiting Oakton (Va.) Flint Hill athlete Joshua Clarke. Now, only 12 of them are left standing in his recruitment.
Virginia Tech - the program that's been on him the longest - remains in the mix.
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