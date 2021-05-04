 HokieHaven - Hokies in the top 10 for Tyler Griffin
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2021-05-04 09:11:45 -0500') }} football Edit

Hokies in the top 10 for Tyler Griffin

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech has done a solid job developing recruiting inroads into the Peach State, and Brooklet (Ga.) Southeast Bulloch wideout Tyler Griffin could be next.

The three-star announced his top 10 schools, with Virginia Tech still in the running.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community.

Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SZWNydWl0bWVudCBzdGlsbCAxMDAlIG9wZW4gYW5kIHN0aWxsIGNh biBjaGFuZ2UganVzdCBsb29raW5nIGZvciBhIHBsYWNlIEkgY2FuIGNhbGwg aG9tZSDwn4+aIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby80V01yN0hxZUJMIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vNFdNcjdIcWVCTDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUeWxl ciBHcmlmZmluIChAVHlsZXJHcmlmZmluMCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9UeWxlckdyaWZmaW4wL3N0YXR1cy8xMzg5MjgxNjc2NDc2 NTI2NTkzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAzLCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxNjkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3ZpcmdpbmlhdGVjaC5yaXZh bHMuY29tL25ld3MvaG9raWVzLWluLXRoZS10b3AtMTAtZm9yLXR5bGVyLWdy aWZmaW4iCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1 bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5n ZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0 cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2Yg Y3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAg cy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAg ICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsK PC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iu c2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0 dHBzJTNBJTJGJTJGdmlyZ2luaWF0ZWNoLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJG aG9raWVzLWluLXRoZS10b3AtMTAtZm9yLXR5bGVyLWdyaWZmaW4mYzU9MjAy MjczMzE2OSZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+ CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=