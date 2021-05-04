HokieHaven - Hokies in the top 10 for Tyler Griffin

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football
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Hokies in the top 10 for Tyler Griffin
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has done a solid job developing recruiting inroads into the Peach State, and Brooklet (Ga.) Southeast Bulloch wideout Tyler Griffin could be next.
The three-star announced his top 10 schools, with Virginia Tech still in the running.
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