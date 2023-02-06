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football
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Hokies in the top 10 for Terrell Anderson
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech's wide receiver options in the 2024 class are plentiful, and as some of the top players narrow lists, the Hokies remain alive.
Most recently, Greensboro (N.C.) Grimsley three-star Terrell Anderson cut his list to 10, with the Orange and Maroon firmly in the mix.
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