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{{ timeAgo('2022-12-26 08:30:07 -0600') }} football Edit

Hokies in the top 10 for Alex Taylor

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies are in on plenty of top talent in the 2024 class, and Greensboro (N.C.) Grimsley wideout Alex Taylor is a key target at the position.

The 6-3, 175-pounder named his top 10 schools on Christmas morning, and the Hokies were on the 'nice' list.

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