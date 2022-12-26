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football
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Hokies in the top 10 for Alex Taylor
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
The Hokies are in on plenty of top talent in the 2024 class, and Greensboro (N.C.) Grimsley wideout Alex Taylor is a key target at the position.
The 6-3, 175-pounder named his top 10 schools on Christmas morning, and the Hokies were on the 'nice' list.
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