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Hokies in the NFL 2022: Week nine

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

How are former Hokies doing at the next level? Our weekly look at their exploits in The League.

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James Mitchell snagged his first pro touchdown
James Mitchell snagged his first pro touchdown (USA Today Sports Images)

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