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football
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Hokies in the final three for LJ Booker
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has been one of he programs pursuing Richmond (Va.) Collegiate 2024 receiver LJ Booker the longest. Now, the Orange and Maroon are among the final programs he's considering.
While he's open to new interest, Duke and Rutgers are the other programs at the top of his mind to this stage.
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