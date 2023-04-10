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{{ timeAgo('2023-04-10 12:13:47 -0500') }} football Edit

Hokies in the final seven for Micah Gilbert

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

And then there were seven. Charlotte (N.C.) Christian 2024 wide receiver Micah GIlbert has narrowed his list, and the Hokies are still standing.

The Hokies are joined by several programs within ACC Country, and a couple national powers that are gaining steam in the Queen City.

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