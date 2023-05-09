PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-05-09 09:55:10 -0500') }}
football
Edit
Hokies in the final seven for Marcellus Barnes
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
As the Hokies begin to build their 2024 recruiting class, they make the cut for top targets who narrow their lists.
Chattanooga (Tenn.) McCallie School athlete/DB Marcellus Barnes Jr. is down to seven finalists, and Virginia Tech is one.
Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIGJlIGhlcmXwn5mP8J+PvVdoZXJl4oCZcyBIb21l
P/Cfj6A8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU
Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9CZXlvbmRC
bGVzc2VkP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQmV5
b25kQmxlc3NlZDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D
aGFkU2ltbW9uc18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENoYWRTaW1tb25z
XzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb3NpbXA0cmVh
bD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29zaW1wNHJlYWw8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcmpqYTE2MTc/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QHJqamExNjE3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL01jQ2FsbGllRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1jQ2Fs
bGllRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWRhbWdv
cm5leT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYWRhbWdvcm5leTwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TV2lsdGZvbmcyNDc/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNXaWx0Zm9uZzI0NzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TZWFuV19SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QFNlYW5XX1JpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9GU1VfUmVjcnVpdGluZz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
RlNVX1JlY3J1aXRpbmc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vc3RlZXpvZGVzaWduP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBzdGVlem9k
ZXNpZ248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmViZWxz
RkJSZWM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJlYmVsc0ZCUmVjPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dlb3JnaWFGb290YmFsbD9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AR2VvcmdpYUZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hhaWxTdGF0ZUZCP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIYWlsU3RhdGVGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ib2tpZXNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
SG9raWVzRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTVNV
RkJSZWNydWl0aW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNU1VGQlJlY3J1
aXRpbmc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTVNVX0Zv
b3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNU1VfRm9vdGJhbGw8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQlVGb290YmFsbD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQlVGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvLzVTWVlDV05WNm8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS81U1lZQ1dO
VjZvPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hcmNlbGx1cyBCYXJuZXMgSnIgKEBtYXJj
ZWxsdXNfanIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWFyY2Vs
bHVzX2pyL3N0YXR1cy8xNjU1NjQ1NDg5Njk2NTg3Nzc3P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPk1heSA4LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news