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Hokies in the final seven for Marcellus Barnes

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

As the Hokies begin to build their 2024 recruiting class, they make the cut for top targets who narrow their lists.

Chattanooga (Tenn.) McCallie School athlete/DB Marcellus Barnes Jr. is down to seven finalists, and Virginia Tech is one.

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