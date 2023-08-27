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Hokies in the final seven for David Punch

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

As the Hokies step toward beginning their hoops Class of 2024, the Orange and Maroon make another list for a top target.

Unranked wing David Punch out of Harker Heights (Texas) has named the Orange and Maroon to his final seven.

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