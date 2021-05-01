HokieHaven - Hokies in the final eight for Elijah Pritchett

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football
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Hokies in the final eight for Elijah Pritchett
Tim Sullivan
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HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Although his star has risen in a significant way since Virginia Tech was one of his early options, Elijah Pritchett has kept the Hokies among his top options.
The four-star offensive lineman announced his top eight yesterday, and Virginia Tech remains in the hunt.
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