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Hokies feel the tide turning after Military Bowl win

Connor Mardian • HokieHaven
Hokie Haven Staff
@connormardian10
VT SMA' 24 Football and Men's Basketball writer

Virginia Tech capped off coach Brent Pry's season number two with a dominant 41-20 win over the Tulane Green Wave. Following the season-ending win, head coach Brent Pry and players Kyron Drones, and Norell Pollard took to the media.

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