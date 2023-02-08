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Hokies fall to hot-shooting Boston College

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech couldn't get the job done against one of the minnows of the ACC, falling to Boston College in Cassell Coliseum 82-76.

The normally-inept offense of BC hit a season-high 12 three-point shots, while Virginia Tech went just 10/32 from deep.

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BC's Quinten Post led the Eagles with 24 points, although VT's Grant Basile led all scorers with 33 points.

The loss will make the Hokies' quest to return to the NCAA Tournament very difficult - and reliant upon at-minimum sweeping the remaining regular-season games, or a strong run in the ACC Championship.

The Hokies next travel to Notre Dame on Saturday.

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