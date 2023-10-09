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Hokies fall flat in Tallahassee

Connor Mardian • HokieHaven
Hokie Haven Staff
@connormardian10
VT SMA' 24 Football and Men's Basketball writer

The belief was there, unfortunately, when it mattered most, the quality was lacking. The Hokies fall 39-17 to the fifth-ranked Seminoles.



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