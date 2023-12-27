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Hokies dominate second half, beat Tulane 41-20

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech turned a 17-17 game at the half into a blowout victory with a 24-3 run after the break.

See the game thread here. Stay tuned for much more to come from Hokie Haven.

Official game stats:

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