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{{ timeAgo('2023-03-09 19:59:28 -0600') }} basketball Edit

Hokies disappointed in loss to NCSU

Connor Mardian
Hokie Haven staff

GREENSBORO, N.C. - Following the Hokies resounding loss against the NC State Wolfpack, head coaches Mike Young and Kevin Keatts took to the podium to discuss Wednesday night’s outcome.

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