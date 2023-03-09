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{{ timeAgo('2023-03-09 13:45:53 -0600') }} basketball Edit

Hokies crash out in Greensboro

Connor Mardian
Hokie Haven staff

The Hokies dropped out of the ACC tournament following their 97-77 defeat to the sixth-seeded NC State Wolfpack.

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