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Hokies bracketology: Path gets tougher

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies passed non-conference play with flying colors. But ACC play is off to a rough start. How can they still make the Dance?

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The Nitty Gritty

Record: 11-6 (1-5 ACC)
RPI: No. 60
KenPom: No. 46
NET: No. 58
Bracket Matrix: 11 seed

Quadrant I: 1-2
Quadrant II: 3-3
Quadrant III: 1-1
Quadrant IV: 6-0

The big picture

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