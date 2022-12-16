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Hokies bracketology: Non-conference finale

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech's final non-conference game approaches, and the Orange and Maroon have built a solid NCAA Tournament résumé. Let's take a look at where things stand.

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The Nitty Gritty

Record: 10-1 (1-0 ACC)
RPI: No. 14
KenPom: No. 29
NET: No. 25
Bracket Matrix: 6 seed

Quadrant I: 0-1
Quadrant II: 3-0
Quadrant III: 2-0
Quadrant IV: 5-0

The big picture

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